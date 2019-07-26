2019/07/26 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً بشأن حادثة الدهس التي تعرض لها عدد من المعتصمين من حملة الشهادات العليا المعتصمين امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمطالبين بإيجاد درجات وظيفية لهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تصدر بياناً بشأن حادثة الدهس التي تعرض لها عدد من المعتصمين من حملة الشهادات العليا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تصدر بياناً بشأن حادثة الدهس التي تعرض لها عدد من المعتصمين من حملة الشهادات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).