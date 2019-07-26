في العراق.. لا تسمح لعناصر الأمن بتفتيش سيارتك دون أمر قضائي

2019/07/26 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد #السياسي العراقي المستقل #ليث_شبر، أن تفتيش العجلات في السيطرات الأمنية سواء كان خارج #المدن أو داخلها دون أمر #قضائي مخالف للقانون.شبر، قال لمراسل “الحل […]

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