الطب العدلي: سجين النجف توفى بـ “متلازمة السحق” نتيجة التعذيب

2019/07/26 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :علي التميمي

كشف تقرير الطب العدلي التشريحي في النجف، نتيجة تشريح جثة الشاب ماهر راضي عبد الحسين الذي توفى داخل مركز شرطة الغري في المحافظة.

وأظهرت وثائق نتيجة التشريح التي كشفت عن وجود “علامات تقييد حول المعصمين ومنطقة كل من الكاحلين”، كما أظهرت “علامات (فلقة) على شكل نزف دموي شديد في الجلد وما دونه” بالإضافة إلى تعرض الموقوف لرضوض على شكل آثار سحجات مندملة، بحسب التقرير.

وخلص التقرير إلى أن “سبب موت المتوفى ماهر راضي عبد الحسين هو متلازمة السحق (أي العجز الكلوي الحاد) الناتج عن التعذيب بالضرب”.

وأعلنت محكمة تحقيق النجف، أمس الخميس، توقيف مدير مكتب مكافحة إجرام الغري وضابط التحقيق، وإصدار أمر قبض بحق ضابط آخر على خلفية وفاة متههم في مكتب المكافحة.

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