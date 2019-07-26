نائب يتحدث عن الدرجات الخاصة : تركنا الجمل بما حمل وألزمنا عبد المهدي بهذه الشروط

2019/07/26 | 13:50

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بغداد/ سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح وليد عبد الحسين ،اليوم الجمعة، أن تحالف الفتح ترك جميع المناصب التنفيذية في...

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