2019/07/26 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكدت عضو مجلس النواب الا طالباني، أن توقيت زيارة وفد بغداد إلى أربيل كان مهما لحل المشاكل القديمة.وأشارت طالباني في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” تابعته وكالة ” المركز الخبري الوطني NNC” ، إلى “وجود نية مشتركة لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم”.مبينة أن “أبرز مواضيع اللقاء التي تم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الا طالباني: توقيت زيارة وفد بغداد إلى أربيل مهم لحل المشاكل القديمة المركز الخبري الوطني.

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