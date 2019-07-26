2019/07/26 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اليوم..



الزوراء والكهرباء وجهاً لوجه في نهائي كأس العراق

تتجه

انظار عشاق الكرة العراقية، صوب ملعب الشعب الدولي، لمشاهدة

مباراة الزورء والكهرباء في نهائي كأس العراق.

ويسعى

فريق النوارس الى ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال حصد لقب الكأس

السادس عشر في تأريخه وكذلك خطف بطاقة الدور التأهيلي لدوري

أبطال آسيا 2020.وبدوره

يحاول، فريق الكهرباء دخول التأريخ بحصد اللقب الاول له واكمال

مغامرته الناجحة في البطولة بعدما اقصى فرقاً كبيرة مثل الشرطة

والطلب وكذلك تحقيق الحلم بلعب ملحق دوري الابطال في حال حصل

على الرخصة الاسيوية.

وستضبط صافرة الحكم واثق محمد، احداث المواجهة ويساعده كل من

واثق مدلل و احمد

صباح وميثم خماط حكما رابعاً.

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءً

بتوقيت بغداد.

يذكر ان كأس العراق،

تم تصميمه في إيطاليا عن

طريق شركة "جيفوفا" للتجهيزات الرياضية.

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