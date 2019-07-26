2019/07/26 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العثور على طفل في مخيم الجدعة

الجمعة

26

تموز

2019 :

01:37 pm

30

تم العثور على طفل في مخيم الجدعة رقم 6 يبلغ من العمر يومين عثره

عليه بالقرب من حاوية أنفايات

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على طفل في مخيم الجدعة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على طفل في مخيم الجدعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).