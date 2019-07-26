2019/07/26 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطنيNNC كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ،اليوم الجمعة، أن ائتلاف دولة القانون سيضم بعض الشخصيات من القوى السُنية إن شاءوا إلى دولة القانون لدورهم الهام في إدارة محافظة بغداد.وقال المطلبي لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن” ابواب ائتلاف دولة القانون مفتوحة لكثير من التحالفات السُنية وسنضم بعض الأخوة القياديين […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ائتلاف المالكي يكشف حقيقة انضمام بعض القوى السُنية لائتلافه ويؤكد: دورهم هام في ادارة بغداد المركز الخبري الوطني.

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