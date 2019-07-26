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شاهد بالفيديو.. جوازات الأنبار تطالب بغداد مراعاة الحالات الانسانية والمستعجلة !!


شاهد بالفيديو.. جوازات الأنبار تطالب بغداد مراعاة الحالات الانسانية والمستعجلة !!
2019/07/26 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: nHjxuDroz4s

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