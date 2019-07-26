مجهولون يمطرون قرية كوردية بقذائف صاروخية جنوب كركوك

2019/07/26 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- اطلق مسلحون مجهولون نحو عشر قذائف صاروخية على احدى القرى الكوردية في بلدة تقع جنوب كركوك، حسبما افاد مصدر محلي.

واستهدفت القذائف الصاروخية قرية طوبزاوا التي يقطنها الكورد الكاكائية في محيط بلدة داقوق على بعد نحو 50 كيلومتراً جنوب كركوك.

وقال المصدر المحلي لكوردستان 24 إن خمس قذائف هاون سقطت داخل القرية، مما ألحق أضرارا بعدة منازل.



ولم يتسن معرفة ما اذا كان الهجوم قد اوقع خسائر بشرية.

وسقطت القذائف الاخرى في محيط القرية.

ويوم أمس، شهدت قرى مجاورة أخرى في قرية الافتخار (حفتغار) قصفاً مدفعياً مماثلاً من قبل مجهولين مما أوقع قتيلا وأصاب اثنين آخرين من اسرة واحدة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين، على الرغم من أن قوات الأمن ترجح أن تكون الخلايا النائمة لتنظيم داعش وراء ذلك.

ومنذ أن أعلن العراق هزيمة داعش عام 2017 اصبحت الهجمات التي يشنها التنظيم باستخدام قذائف المورتر (الهاون) نادرة لكنه لجأ الى حرب العصابات.

وتقع المنطقة التي تعرضت للقصف ضمن الاراضي المتنازع عليها بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في العراق.





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