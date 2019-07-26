2019/07/26 | 14:05

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عاجل ..مصادر اسرائيلية: الغارة أدت الى مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني المتواجدين في معسكر آمرلي بصلاح الدين

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