رسالة قوية من روسيا والصين لواشنطن

2019/07/26 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت مصادر إعلامية أجنبية أن روسيا والصين وجهتا تحذيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حينما أجريتا تدريبات عسكرية جوية مشتركة في بحر اليابان.

وبحسب موقع سبوتنيك،

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