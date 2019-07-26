إدارة الزوراء تحسم موقفها بالاستغناء عن حكيم شاكر

2019/07/26 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في إدارة نادي الزوراء، اليوم الجمعة، عزم النادي الاستعناء عن مدرب الفريق الحالي حكيم شاكر بعد مبارة الفريق أمام الكهرباء، اليوم، في نهائي

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