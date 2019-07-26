صالحي : طهران ستبدأ بانشاء محطة نووية ثانية في

2019/07/26 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ولفت صالحي إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء محطة "بوشهر" الثانية في غضون 6 سنوات، والثالثة في غضون 8 سنوات.

وكشف صالحي أن إنشاء مفاعل "أراك" يسير بسرعة، بعدما كان يتم ببطء في الفترة السابقة، لافتا إلى أن إنشاء المفاعل يتم بالتعاون مع بريطانيا والصين، وطهران راضية عن هذا التعاون.

وتحدث صالحي حول الإجراءات التي اتخذت لإعادة تصميم مفاعل "أراك" قائلا إنه "تم الانتهاء من تصميم الجوانب المختلفة لتحديث المفاعل، بما في ذلك التصاميم المفهومية والتفصيلية والجزئية والخرائط"، لافتا إلى أنه "حاليا يتم إعداد طلب توريد المعدات من خلال تحديد أبعادها".

انتهى .



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