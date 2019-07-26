درجال والجمهور يقنعان أديشو بالعودة لتدريب الجوية

2019/07/26 | 14:11

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بغداد اليوم- بغداد

ذكر لاعب الجوية السابق والمدرب الحالي، علي زغير، اليوم الجمعة، أن اللاعب الدولي السابق عدنان درجال وجمهور النادي تدخلوا لإقناع المدرب أيوب اديشو بالعودة للفريق بعد رفضه التجديد مع النادي.

وقال زغير في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الادارة وبرفقة المتحدث في الطريق الى مقر إقامة المدرب ايوب أديشو بعد انهاء كل المتعلقات الخاصة بالعقد والاتصال به في مفاوضات مازالت جارية، رحب بالعودة بعد ضغط الجمهور وتدخل درجال بإقناعه للتوقيع والتجديد لموسم جديد".

وأضاف: "بعد التوقيع سيعلن النادي بشكل رسمي للاعلام تجديد العقد مع أيوب اديشو للموسم المقبل".

وكان نادي الجوية قد أصدر بيانا اليوم الجمعة، أكد فيه التراجع عن العقد المبرم مع مدرب علي صغير الذي تم توقيعه لخلافة ايوب اديشو.

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