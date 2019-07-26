خطبتا صلاة الجمعة بإمامة الشيخ حيدر القريشي

2019/07/26 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطبتا صلاة جمعة مدينة السماوة في حسينية الزهراء (عليها السلام) بإمامة فضيلة الشيخ حيدر القريشي (دام توفيقه) بتاريخ 22 ذي القعدة 1440 للهجرة الموافق 26 تموز 2019 للميلاد. تفاصيل الخطبتين: الخطبة الأولى: كان عنوانها: ( المنظور القرآني للشباب) إن نظرة القرآن الكريم للنفس الإنسانية عمومًا هي نظرة التوجيه والرحمة والهداية والحنو والأمل والسعادة.والرأفة وترسيخ …

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