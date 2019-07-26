المرجعية الدينية تدعو الحكومة الى الاهتمام بالشباب واستثمار طاقاتهم

2019/07/26 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي ، الحكومة والمسؤولين الى الاهتمام بالشباب واستثمار طاقاتهم استثمارا صحيحا .وقال الصافي في خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف ” كل الرجاء من الحكومة والمسؤولين الاهتمام بالشباب واستثمار طاقاتهم وتوجيهها توجيها صحيحا وتوفير جميع الاجواء المناسبة لهم ، لانهم الطبقة الفاعلة التي يعول عليها لبناء […]

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