ادارة الجوية تتراجع عن تعاقدها مع المدرب علي هادي

2019/07/26 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية عن التعاقد مع المدرب علي هادي بعد أن اعترض نادي الطلبة على طريقة التعاقد بين الطرفين دون احترام العقد المبرم بين هادي وادارة الطلبة.واصدرت ادارة القوة الجوية بيانا جاء فيه :” حرصاً من ادارة القوة الجوية على ديمومة العلاقة المحترمة والطيبة مع ادارات الاندية الاخرى، واحترام العقود المبرمة […]

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