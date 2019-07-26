ذي قار.. السجن المؤبد لمدانين بخطف أطفال واغتصابهم

2019/07/26 | 14:22

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بغداد :سومر نيوز

أصدرت محكمة جنايات ذي قار ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة لمدانين بخطف واغتصاب أطفال في المحافظة.

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