2019/07/26 | 14:22
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ذي قار.. السجن المؤبد لمدانين بخطف أطفال واغتصابهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أصدرت محكمة جنايات ذي قار ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة لمدانين بخطف واغتصاب أطفال في المحافظة.
وذكر ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ذي قار.. السجن المؤبد لمدانين بخطف أطفال واغتصابهم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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