2019/07/26 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور ..



تشييع الشاب الذي توفى اثر التعذيب في احدى مراكز الشرطة في النجف

الجمعة

26

تموز

2019 :

02:11 pm

62

تشييع المرحوم المغدور الشاب ماهر راضي الرماحي والذي توفي أثر

التعذيب المفرط من قبل المحققين في احد مراكز المكافحة ٠ يشيعه

اهله وأطفاله بعد استلام جثته من الطب العدلي قبل قليل

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