اصابات بحادث سير في دهوك

2019/07/26 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة سبعة اشخاص بجروح، اثر حادث سير في محافظة دهوك.

وقال المصدر لشفق نيوز ان عجلتين من نوع بيك اب تويوتا وشوفرليت، اصطدمتا اليوم الجمعة على طريق دهوك - شيخان الرئيس، وتحديدا مقابل قرية "مامزدينا".

واوضح المصدر ان الحادث اسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح، تم نقلهم إلى مستشفى تنكافيا في دهوك.

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