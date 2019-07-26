رائد فهمي: طلب القضاء رفع الحصانة عن اي نائب لا يمثل إدانة

2019/07/26 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، ان رفع الحصانة عن اي نائب بناءا على طلب قضائي لا يمثل ادانة له بل هو اجراء اداري لتسهيل عمل القضاء.

واكد فهمي في تصريح ان طلب رفع الحصانة عن بعض النواب لم يأتي من جهة سياسية بل من القضاء، وهذا يدل انه مبني على مستندات ووثائق وبالتالي فان اثبات البراءة يكون من خلال الذهاب الى القضاء، وان رفع الحصانة لايعني ان النائب مدان بل هي خطوة اجرائية لن تؤثر بشئ على النائب وانما تعد تسهيلا لعمل القضاء.

وشدد فهمي على ضرورة ان لا يكون موضوع الحصانة انتقائيا، خاصة وان مجلس النواب وضع في مقدمة اولوياته مكافحة الفساد، لافتا الى ان احترام استقلالية القضاء يحتم على الجميع التعامل مع هكذا طلبات بشكل شفاف بعيدا عن اي تحسس.

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