الاجهزة الامنية تضبط مزرعة للمخدرات في الديوانية

2019/07/26 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الاجهزة الامنية مزرعة لنبات الخشخاش المخدر في الديوانية .وقال مصدر في شرطة المحافظة :” ان المزرعة تقع في قرية تابعة لناحية الشافعية ، وان عملية الضبط تمت وفق معلومات استخبارية ، و تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مالكها “.

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