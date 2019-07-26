2019/07/26 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك: يس عراق افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة سبعة اشخاص بجروح، اثر حادث سير في محافظة دهوك.وقال المصدر لـ”يس عراق”، ان عجلتين من نوع بيك اب تويوتا وشوفرليت، اصطدمتا اليوم الجمعة على طريق دهوك – شيخان الرئيس، وتحديدا مقابل قرية “مامزدينا”.واوضح، ان “الحادث اسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح، تم نقلهم إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث سير في دهوك يخلف 7 جرحى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث سير في دهوك يخلف 7 جرحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).