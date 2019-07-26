2019/07/26 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن اعتقال مسافرة عراقية بتهمة القتل في منفذ زرباطية.وقالت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، إنه تم “اعتقال مسافرة عراقية بتهمة القتل في منفذ زرباطية الحدودي”، مبينة أن “اعتقالها جاء وفق المادة (406) عقوبات (قتل)، بالتعاون مع الدوائر المعنية في المنفذ”.واشارت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على مسافرة عراقية متهمة القتل في منفذ زرباطية وكالة خطوة برس.

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