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الحرائق تجتاح فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة


الحرائق تجتاح فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة
2019/07/26 | 14:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة ، أن حرائق اجتاحت آلاف الهكتارات من المحاصيل والنباتات في عدد كبير من مناطق البلاد، بسبب الحر والجفاف.

وقال لودوفيك بيرات، الأمين

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