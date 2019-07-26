تحالف الصدر يعلق على إجراء وزير الداخلية تغييرات بالقادة الأمنيين

2019/07/26 | 14:41

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بغداد اليوم- بغداد

علق تحالف "سائرون"، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة (26 تموز 2019)...





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