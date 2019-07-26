2019/07/26 | 14:42

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الكهرباء: ساعات التجهيز ستتضرر لمدة يومين في بغداد والفرات الأوسط لهذا السبب

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، الجمعة (26 تموز 2019)، كشف ثلاث شحنات مخدرة خلال اسابيع بواسطة الكلاب البوليسية.

وقال الناطق الاعلامي باسم القيادة، العقيد غالب العطية، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكلاب البوليسية المدربة على ت

بغداد اليوم- واسط

تمكن مخترقون الكترونيون، الجمعة (26 تموز 2019) من اختراق صفحة محافظ واسط محمد جميل المياحي، على موقع فيسبوك، وأعلنوا "اغتياله"، قبل أن تكذب ذات الصفحة الخبر.

وفي وقت لاحق، ذكرت صفحة المحافظ، أنها "تعرضت لاخ

بغداد اليوم- ديالى

تداول ناشطون في محافظة ديالى، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لنهر خريسان، والذي يمثل شريان الحياة في بعقوبة.

وأظهرت الصور الواقع المأساوي للنهر، وهو يحتضر من شدة تراكم النفايات والقاذورات، على الرغم من تغذيته لأكثر م

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