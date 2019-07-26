2019/07/26 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة النجف اليوم الجمعة القبض على ارهابي مسؤول عن عمليات تفجير واسعة استهدفت المواطنين في كربلاء والناصرية.وقال بيان لشرطة النجف تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “خلية الصقور الاستخبارية تمكنت في عملية نوعية من القاء القبض على الإرهابي بدر فارس مطلك الزكروطي المتهم بعمليات ارهابية منها تفجير اسواق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الصقور تصطاد إرهابيا مسؤولا عن أعمال إرهابية واسعة في الوسط والجنوب وكالة خطوة برس.

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