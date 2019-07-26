العتبة الكاظم تسمح للزائرين بالمكوث في الحرم على مدار 24 ساعة

2019/07/26 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة قراراً تسمح بموجبه لزوار الإمامين الجوادين “عليهما السلام” بالمكوث في الحرم الطاهر على مدار 24 ساعة،بعد أن كان ذلك غير متاح بسبب الأوضاع الأمنية.كما أن أقسام وشعب ووحدات العتبة الكاظمية المقدسة كثفت استعداداتها لاستقبال الزائرين وتهيئة الأجواء العبادية المناسبة، وشددت على حفظ أمن العتبة وزائريها.ولاقت هذه الخطوة …

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