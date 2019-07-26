العثور على ٣ جثث متفسخة ومجهولة الهوية جنوب الطوز

2019/07/26 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أفاد مصدر امني، بالعثور على ٣ جثث متفسخة ومجهولة الهوية في ناحية سليمان بك جنوب قضاء الطوز.

وقال المصدر للنور نيوز، انه “تم العثور على ٣ جثث متفسخة، ظهر اليوم، مقابل ناحية سليمان التابعة لقضاء الطوز”.

وأشار الى “إخراج الجثث من قبل قسم شرطة سليمان بيك وإرسالها إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى الطوز العام وهذه الجثث مجهولة الهوية ولم يتم التعرف عليها”.





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