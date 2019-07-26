عضو بمجلس نينوى يدعو إلى المشاركة في الانتخابات ويحذر من الاستحواذ على المناصب

2019/07/26 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

دعا رئيس اللجنة القانونية في مجلس نينوى محمد عبدالله الجبوري، اهالي المحافظة الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة، مشيرا الى ان القانون الجديد سيقلص عدد المقاعد والكتل الفائزة هي من ستستحوذ على المناصب، فيما أكد ان الكرة في ملعب المفوضية والحكومة لضبط الانتخابات.

وقال الجبوري في تصريح للنور نيوز، “بعد تصويت مجلس النواب على قانون انتخابات مجالس المحافظات، قلص عدد اعضاء مجلس محافظة نينوى من 39 الى 27 مقعد، اي بمعني 24 مضاف اليها ثلاث مقاعد للكوتة الشبكي والمسيحي والازيدي”.

وأوضح، انه “بخفض عدد المقاعد سيكون هناك تغيير بالخارطة السياسية في محافظة نينوى، ايضا القانون سانت ليغو المعدل الذي اعتمد لتوزيع المقاعد نسبة 1.9 ، سيؤثر ويخدم القوائم المتوسطة والكبيرة الى حد ما، مما يعطي فرصة للقوائم الكبيرة الاستحواذ على المناصب في الدورة القادمة”.

وشدد على ان “محافظة نينوى تحتاج الى مشاركة حقيقية وفاعلة في الانتخابات لاختيار المرشحين، لكن كما نلاحظ ردة فعل للمواطنين ما شاب الانتخابات في المرة السابقة”.





وتابع الجبوري، “الكرة في ملعب المفوضية والجهة التنفيذية متمثلة الحكومة الاتحادية بضبط موضوع الانتخابات وأن تحافظ على اصوات الناخبين الذين ينتخبون ممثليهم لعضوية مجلس المحافظة”.

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