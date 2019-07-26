نجدة بغداد تعتقل ٣ أشخاص يستقلون عجلة مسروقة

2019/07/26 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ألقت دوريات النجدة في بغداد، القبض على ٣ أشخاص يستقلون عجلة مسروقة شمالي العاصمة.

وذكر بيان لمديرية النجدة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دوريات نجدة السيطرات واثناء مرابطتها ضمن سيطرة جسر المثنى شمالي العاصمة، اشتبهت بعجلة نوع بيك اب بداخلها ثلاثة اشخاص لوجود اشارة ضبط بحقها في حاسبة سرقات نجدة بغداد”.

وأضاف، انه “عند استيقافهم لاذوا بالفرار وتم تعقبهم والقبض عليهم مع العجلة” ، مشيرا الى “العثور بداخلها على آلات جارحة نوع طبر وغطاء وجه عدد اربعة (كليته) وباجات مزورة عدد خمسه”

وأكد البيان، انه “تم تسليمهم الى الجهات ذات الاختصاص أصولياً”.

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