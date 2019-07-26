“بالوثائق”.. ضرب بقوة حتى انفجرت كليته.. تقرير الطب العدلي يفضح اسرار وفاة مواطن نجفي

2019/07/26 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أكد الطب العدلي “قسم التشريح”، أن المواطن العراقي ماهر راضي عبد الحسين البالغ من العمر 36 عاما قد تعرض للتعذيب الشديد ما أدى إلى وفاته داخل مركز شرطة الغري في محافظة النجف.وذكر التقرير الصادر من دائرة الطب العدلي، أن “ادعاءات شرطة النجف بأن “ماهر” كان يعاني من فشل كلوي غير صحيحة، […]

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