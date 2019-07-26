2019/07/26 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: فقدان المنظومة الوطنية ٨٥٠ ميغاواط وساعات التجهيز ستتأثر لمدة يومين في مناطق بالفرات الأوسط وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 14:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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