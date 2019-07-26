اعتقال تهمة بجريمة قتل كانت تروم الهرب خارج العراق من منفذ زرباطية

2019/07/26 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، إعتقال مسافرة عراقية بتهمة القتل في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم اعتقالها وفق المادة {406} من قانون العقوبات بجريمة القتل، وذلك بالتعاون مع الدوائر المعنية في المنفذ".وأضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وأحالتها مركز شرطة زرباطية".

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