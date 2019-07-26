بسبب تراجع مبيعات آيفون.. أبل تدفع 680 مليون دولار لسامسونغ

2019/07/26 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

كشفت تقارير تقنية، أن شركة "أبل"، ستدفع مبلغا كبيرا لـ"سامسونغ"، بسبب عدم شراء الحصة المتفق عليها من ...

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