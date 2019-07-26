ادارة الجوية تعقد اجتماعاً حاسماً مع اوديشو.. مصدر يكشف

2019/07/26 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مقرب من نادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع حاسم بين ادارة نادي القوة الجوية والمدرب ايوب اوديشو.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "الادارة ستعقد اليوم اجتماعاً مع المدرب ايوب اوديشو، بهدف ثنيه عن قرار ترك النادي، والبدء بمرحلة اعداد فريقها الكروي للموسم المقبل".

واضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "اوديشو له بذمة النادي 50 مليون دينار، ويريد 100 مليون دينار كمقدمة العقد للموسم المقبل"، مشيرا الى ان "ادارة نادي القوة الجوية لا تملك حالياً هذا المبلغ".

يشار الى ان ادارة القوة الجوية تراجعت اليوم الجمعة، عن فكرة التعاقد مع المدرب علي هادي، المرتبط بعقد مع نادي الطلبة للموسم المقبل.

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