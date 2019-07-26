ذي قار: أحكام بالسجن مدى الحياة لمدانين باغتصاب أطفال

2019/07/26 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار اليوم الجمعة أن محكمة الجنايات أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة بحق مدانين لارتكابهما جرائم اغتصاب.وقالت الشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “محكمة الجنايات في ذي قار اصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق ثلاث مدانين باغتصاب اطفال استناداً للمواد القانونية (393) و(422/ 31)

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