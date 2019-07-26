البلداوي يكشف عن هدر بقيمة 200 مليون دولار في عقد تأهيل وتشغيل رصيف في ميناء ام قصر

2019/07/26 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مفتش عام وزارة الصناعة والمعادن رائد البلداوي عن هدر بقيمة مئتي مليون دولار في عقد تأهيل وتشغيل رصيف في ميناء ام قصر.

واوضحت وثائق قدمها المفتش العام للوزارة الى وزير الصناعة كيفية هدر الاموال في التعاقدات المبرمة في بيع وإيجار اموال الدولة، مطالبا في الوقت نفسه بإيقاف العقد واتخاذ اللازم.

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