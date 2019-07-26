اعتقال داعشي عمل في

2019/07/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ،الجمعة، القبض على ارهابي في عصابات داعش الاجرامية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

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