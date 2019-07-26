بعد المثنى وذي قار.. إصابة سبعة اشخاص بحادث سير في دهوك

2019/07/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، باصابة سبعة اشخاص بجروح، اثر حادث سير في محافظة دهوك.

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