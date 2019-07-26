شرطة الديوانية تضبط مزرعة لنبات الخشاش السام غربي المحافظة

2019/07/26 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الجمعة، عن ضبط أرض زراعية خاصة لزراعة نبات الخشاش الذي يعد من المواد السامة والمخدرة غربي المحافظة.

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