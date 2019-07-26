رسمياً.. ريال مدريد يُبرم صفقة جديدة

2019/07/26 | 15:26

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متابعة:سومر نيوز

أعلن نادي ريال سرقسطة، اليوم الجمعة، أنه توصل لاتفاق من أجل انتقال لاعبه ألبيرتو سورو لصفوف ريال مدريد...

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