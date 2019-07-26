السجن مدى الحياة لمدانين اثنين بخطف واغتصاب أطفال في ذي قار

2019/07/26 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت شرطة ذي قار في بيان صحفي تلقته [اين] ، ان " الحكم صدرإستنادا للمواد القانونية[393] و [422/ 31] من قانون العقوبات العراقي بحق كل من المدان [ع .خ .ع} البالغ من العمر 43 عاماً، والمدان {م .س .ع} البالغ من العمر 45 عاماً" مبينا ان "المدانين من سكان مدينة الناصرية".وأشار، الى ان المدانين "ارتكبا جرائم اغتصاب أطفال {لواط} ومحاولة اختطاف طفل وقد اتخذت بحقهما كافة الإجراءات القانونية اللازمة".

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