2019/07/26 | 15:28

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بالانفوغراف..



ترامب وتسونامي الكذب

الجمعة

26

تموز

2019 :

03:07 pm

48

يتضمن الإنفوغراف موجة أكاذيب ترامب التي وصلت الى 22 تصريحاً كاذبا

في النهار الواحد ، ويستعرض أكاذيب ترامب على ايران وحول الإتفاق

النووي، ويبيّن أكاذيبه لإنقاذ بن سلمان وسيل من الإدعاءات

الكاذبة.

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