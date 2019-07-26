الحلبوسي والسفير البريطاني يبحثان تفعيل جهود المجتمع الدولي لإعادة إعمار العراق

2019/07/26 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع سفير بريطانيا لدى العراق جون ويليكس تفعيل جهود المجتمع الدولي لإعادة إعمار العراق.

وناقش الجانبان مسألة تكثيف العمل بالمشاريع الاستراتيجية ضمن التسهيلات البريطانية المقدمة للحكومة العراقية، وضرورة معالجة البيروقراطية والفساد الإداري التي تعيق هذه المشاريع، وعودة النازحين إلى ديارهم، ومحاربة تنظيم داعش الارهابي، مشددين على أهمية إقرار مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والأقضية التابعة لها.

من جانبه أكد ويليكس، على ضرورة بذل القوى السياسية المزيد من الجهود لتحقيق النتائج التي يتطلع اليها الشعب على ارض الواقع، مشيرا الى استمرار تعاون بلاده مع العراق في المجالات كافة، الأمنية والاقتصادية.

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