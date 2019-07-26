المرجع اليعقوبي: الموقف ومسؤولية الانتماء

2019/07/26 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على أهمية الشعور بمسؤولية الانتماء إذا كان الإنسان منتمياً الى دين أو طائفة أو جهة فعلية إن يراقب سلوكه ومواقفه لأنها تدل على مدى شعوره بمسؤولية الانتماء ولن يكون موقفه شخصياً لأنهُ لا يمثل نفسه فقط وإنما يُحسب على جهة انتمائه .وأضاف سماحته في حديث …

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