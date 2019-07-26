مالوم ابو رغيف - باختصار شديد: شهداء ام قتلى

2019/07/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مالوم_ابو_رغيف الحكومات على اختلاف انظمتها، السياسيون على اختلاف توجهاتهم، الحزبيون على اختلاف انتمائاتهم، رجال الدين والمؤمنون ايضا على اختلاف اعتقاداتهمالوطنيون على اختلاف تصوراتهم، النفعيون والمتملقون على اختلاف اهدافهم ومساعيهم يسمون القتلى بالشهداء.يسمون القتلى بالشهداءفنقول الجزائر بلد المليون شهيدوالحزب الشيوعي حزب الشهداءوالجنود المقتولين في الحروب شهداءكتب لي احد الاصدقاءان ......

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