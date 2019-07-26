عدنان الصباح - بسام الشكعة ... حيث تكون الوطنية

2019/07/26 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح آخر زيارة كانت لي للراحل الكبير المناضل القومي الصلب بسام الشكعة الى بيته بعد مرضه كانت برفقة عائلتي وكان هدفها الاطمئنان على صحته حين كان يعاني المرض ومنذ ذلك التاريخ لم اعد الى البيت الذي ظل قبلة للوطنية والوطنيين في فلسطين لعقود وعقود.كان الاعتراف برمزية ابا نضال قائما على دوره الكفاحي والوطني وعلى صموده المتواصل والتزامه القومي اللا محدود ولم يكن لذلك أي علاقة بانتمائه السياسي فلقد عاش ورح......

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